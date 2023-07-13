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Эрдоган пообещал ускорить процесс вступления Турции в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по вступлению страны в ЕС

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается оживить процесс евроинтеграции республики, передает ТАСС. По его словам, речь идет о диалоге с Брюсселем по таможенному союзу.

«В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима», — пояснил Эрдоган.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве.

Ранее в США оценили перспективы вступления Турции в Евросоюз.

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