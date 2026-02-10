Размер шрифта
Еще одна спортсменка на Олимпиаде сломала медаль

Американская горнолыжница Джонсон сломала золотую медаль Олимпиады

Американская горнолыжница Бризи Джонсон сломала свою золотую медаль на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом пишет USA Today Sports.

Джонсон завоевала золото в скоростном спуске. Во время празднования победны на награждении от медали оторвалась лента.

«Она определенно тяжелая. Тяжелее, чем я ожидала. Возможно, поэтому она и сломалась. Она не совсем сломана, но немного повреждена», — поделилась американка.

На хрупкость медалей до этого жаловались несколько спортсменов: шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки, а американская фигуристка Алиса Лью, которая в составе своей сборной выиграла командный турнир Олимпиады, показала, что от медали отвалилась лента.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады.
 
