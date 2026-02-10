Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Три женщины годами морили голодом и держали в клетке девочку

В США три женщины держали ребенка в клетке для собак
Mecklenburg Co Sheriffs Office

В Северной Каролине трем женщинам предъявлены обвинения в жестоком обращении с шестилетней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в декабре 2025 года, полиция прибыла на вызов в один из домов, где обнаружила шестилетнего ребенка без сознания. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. На момент обнаружения вес ребенка составлял всего 12,2 кг.

Следствие установило, что в антисанитарных условиях несовершеннолетнюю держали три женщины, на теле девочки были обнаружены многочисленные старые травмы, включая переломы, ожоги, раны и язвы от длительного нахождения в грязных подгузниках. В ходе опроса других детей, живших в том же доме, выяснилось, что пострадавшую регулярно запирали в клетке для собак и лишали пищи.

Полиция и социальные службы неоднократно посещали этот адрес, получив за годы десятки сигналов от соседей. 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт арестованы, всем троим обвиняемым отказано в освобождении под залог, расследование продолжается.

Ранее на Урале мать привязывала семилетнего сына к кровати и ставила коленями на гречку.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!