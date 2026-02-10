Три женщины годами морили голодом и держали в клетке девочку

В США три женщины держали ребенка в клетке для собак

В Северной Каролине трем женщинам предъявлены обвинения в жестоком обращении с шестилетней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в декабре 2025 года, полиция прибыла на вызов в один из домов, где обнаружила шестилетнего ребенка без сознания. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. На момент обнаружения вес ребенка составлял всего 12,2 кг.

Следствие установило, что в антисанитарных условиях несовершеннолетнюю держали три женщины, на теле девочки были обнаружены многочисленные старые травмы, включая переломы, ожоги, раны и язвы от длительного нахождения в грязных подгузниках. В ходе опроса других детей, живших в том же доме, выяснилось, что пострадавшую регулярно запирали в клетке для собак и лишали пищи.

Полиция и социальные службы неоднократно посещали этот адрес, получив за годы десятки сигналов от соседей. 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт арестованы, всем троим обвиняемым отказано в освобождении под залог, расследование продолжается.

