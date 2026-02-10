«Публичная исповедь»: найден скрытый смысл в первой роли Ефремова

Спрос на спектакль с Михаилом Ефремовым, который станет первым выходом на сцену за последние пять с половиной лет, гарантирован независимо от трактовок. Об этом сообщил aif.ru руководитель PR‑агентства Роман Масленников.

Издание напоминает, что сейчас Ефремов готовится к выходу на сцену с камерной драмой «Без свидетелей», созданной по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Разговор без свидетеля». На сцене будут только два актера: он и Анна Михалкова.

По сюжету произведения герой Ефремова — Николай — когда-то проявил малодушие и фактически стал причиной кончины своего друга-художника Владимира. Через много лет он остается один на один с бывшей супругой Анной, которой все это время была известна правда.

Aif.ru считает, что «зрители неизбежно увидят параллели между судьбой персонажа и реальной историей артиста». Разница между ними лишь в том, что в произведении вина героя заключается в молчании, а Ефремова — в действии.

«Публичная исповедь может быть, а может и не быть — для посещаемости это необязательно. Даже если автор не вкладывает такой смысл, зрители все равно его домыслят», — сказал издательству эксперт Масленников.

По его словам, сложность персонажа Ефремова говорит о характере артиста: из-за шумихи вокруг своей ситуации он мог бы собрать полный зал, играя даже детскую роль.

«Обычно люди после таких вещей ломаются, а он здесь ведет себя как боец. Есть риск, что спектакль превратится в негласный суд над артистом, а не над героем», — отметил руководитель PR‑агентства.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс.

В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевке Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле прошлого года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

