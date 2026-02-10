Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров рассказал о злоупотреблении долларом

Лавров: злоупотребление долларом США продолжается в невиданных масштабах
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление положением американского доллара сегодня продолжается в невиданных масштабах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Дипломат подчеркнул, что подход России по валютам определен президентом Владимиром Путиным, исходя из национальных интересов страны.

РФ не приемлет методы торговых, экономических, валютных войн, потому что злоупотребление американской валютой продолжается, а американцы этого не стесняются, добавил глава МИД.

До этого в интервью для международной сети TV BRICS Лавров заявил, что Россия не хотела отказываться от доллара, это США превратили эту валюту в оружие против «неугодных».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент не стоит задачи создания единой валюты в рамках БРИКС. По его словам, никогда не надо спешить, и тогда не будешь совершать грубых ошибок». Глава государства напомнил, как в Евросоюзе в систему единой валюты (евро) некоторые страны были введены в тот момент, когда они не были к этому готовы.

Ранее ожидалось, что курс доллара может закрепиться ниже 77 рублей.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!