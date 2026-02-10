Размер шрифта
Россиянам объяснили, как пережить замедление рынка труда и найти работу

Депутат Бессараб обвинила США в проблемах россиян с поиском работы
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке труда фиксируется замедление на фоне санкционного давления Европы и США и высокой ключевой ставки, однако массовых сокращений пока не наблюдается. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, охлаждение экономики отражается и на занятости: работодатели стали осторожнее, а работникам, получившим уведомления о возможном сокращении, стоит заранее рассматривать смену профессии или повышение квалификации. При этом, как отметила депутат, государство готово взять эти расходы на себя.

Бессараб уточнила, что граждане, находящиеся под угрозой увольнения, могут бесплатно пройти переобучение через центры занятости и получить востребованную на рынке специальность. Аналогичное право имеют родители в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 года, а также участники специальной военной операции — для них, по словам парламентария, доступен более широкий выбор образовательных программ.

Кроме того, изменить профессию за счет государства могут молодые люди, ищущие работу, и россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации при заключении социального контракта. Депутат призвала не бояться переквалификации, если текущая специальность утратила актуальность.

Бессараб добавила, что в рамках нацпроекта Кадры в России будет переоснащено около 1,5 тыс. центров занятости. По ее словам, они уже постепенно превращаются в полноценные центры развития карьеры, где помогают не только найти работу, но и выстроить профессиональную траекторию.

Ранее депутаты пояснили, что компенсация за неиспользованные отпуска не всегда выплачивается при увольнении.
 
