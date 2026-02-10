На Западе рассказали, чего не хватает ВСУ

Украинской армии не хватает беспилотников и другого оружия, способного поражать цели на средней дальности от 20 до 120 миль за линией фронта. Об этом The Wall Street Journal рассказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.

По словам Гади, для усиления украинского арсенала нужна «большая поддержка» со стороны западных партнеров. Он подчеркнул, что сейчас у Украины есть обученные пилоты дронов, однако удары по целям в тылу российской армии носят «фрагментарный характер». Кроме того, сама Россия перешла к «системному подходу» в выслеживании украинских дроновых групп, считает аналитик.

«Россия перешла к более системному подходу по выслеживанию украинских дроновых групп, срыву и уничтожению логистики беспилотников, которая является центром тяжести украинской обороны», — отметил Гади.

Эксперт добавил, что России все эффективнее использует беспилотники. Это помогает ей наступать и ослабляет позиции Украины за столом переговоров. Гади подчеркнул, что сейчас российская стратегия использования беспилотников ориентирована на «среднюю дальность» в районе от 12 до 50 миль. И приоритетными целями для ВС РФ являются украинские операторы дронов и объекты логистики, отметил он.

В феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора рассказал, что линия фронта на Украине с каждым годом становится все более опасной и смертоносной, так как «зона поражения» расширяется, а дроны осложняют любое продвижение войск. Также в феврале главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что для ВСУ особую угрозу представляют российские дроны. А начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат называл российские беспилотники типа «шахед» одной из главных проблем украинской армии.

