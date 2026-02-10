Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России»

Володин: Жукова и Боярского включат в группу по решению проблем «Почты России»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков и глава парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы по решению проблем АО «Почта России». Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Имена тех, кто войдет в рабочую группу, объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он сделал заявление по итогам заседания Совета Госдумы РФ.

«Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ», — отмечается в публикации.

8 февраля Володин сообщил, что ГД совместно с кабинетом министров создадут рабочую группу для решения накопившихся проблем «Почты России». Как сказал депутат, данная компания должна стать эффективно работающей организацией. С этой целью парламентарии в течение весенней сессии намерены принять законодательные решения, которые помогут преодолеть возникшие трудности.

Среди проблем «Почты России», которые не решались годами, выделяют низкие заработные платы и вынужденные меры по продаже всевозможных товаров — от консервов до страховок. Многие отделения компании попадают в ситуацию, когда возникает необходимость повесить на двери объявление: «Почта временно закрыта». При этом велика вероятность, что «временно» превратится в «навсегда». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

