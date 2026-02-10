В Москве школьный турникет отправил ученицу в реанимацию

112: в школе Чертанова девочка попала в реанимацию после удара током

В московской школе подросток получил удар электрическим током при проходе через турникет и был экстренно госпитализирован — девочка находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром в школе № 1173 в районе Чертаново. По словам родственников, школьница по имени Настя проходила через турникет на входе в здание, когда внезапно почувствовала удар током и потеряла равновесие.

В результате падения девочка получила тяжелую травму головы. Ее доставили в медицинское учреждение, где врачи поместили пострадавшую в реанимационное отделение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проверяется техническое состояние оборудования и соблюдение требований безопасности в школе.

До этого в Ленинградской области 13-летний школьник получил удар током в ванной и не выжил. Инцидент произошел в городе Бокситогорске, когда ребенок после прогулки решил принять ванну — при этом мальчик взял с собой телефон и зарядное устройство к нему. Отец ребенка предположил, что сын мог уснуть, попав с холода в теплое помещение, и получил удар током, выронив гаджет в воду.

Ранее в красноярской школе подросток попал в больницу с ожогами 50% тела после инцидента.