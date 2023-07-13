В Финляндии назвали условие для восстановления отношений с Россией

Финский дипломат Яакко Илониеми заявил, что Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений. Об этом он сказал в интервью телеканалу MTV3.

По словам Илониеми, сейчас отношения Финляндии и России в худшем состоянии за последние десятилетия, и это очевидно.

«Это результат действий России, мы к этому не стремились», — указал дипломат.

Он отметил, что напряженная ситуация между странами сильно ударит по экономике Финляндии. По мнению Илониеми, препятствий для восстановления российско-финских отношений нет, однако для этого необходимы серьезные политические перемены в России.

Дипломат также указал, что Финляндия никогда не угрожала востоку, даже сейчас, будучи членом НАТО.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предпринимает адекватные заблаговременные меры в связи со вступлением в НАТО новых стран.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнении которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля, Швеция пока добивается этого.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.