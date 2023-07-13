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Кандидат в президенты США обвинил администрацию Байдена в цензуре

Кеннеди-младший заявил, что стал первым человеком, попавшим под цензуру Байдена

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Brian Snyder/Reuters

ФБР стало политизированным при администрации президента США Джо Байдена, ведомство подавляло или подвергало цензуре информацию, связанную с политическими оппонентами властей, считает кандидат в главы государства, демократ Роберт Кеннеди-младший, передает Fox News. По его словам, он сам столкнулся с противодействием со стороны американского правительства.

«Я был первым человеком, подвергшимся цензуре со стороны администрации Байдена <…> Я все еще подвергаюсь цензуре. Мы знаем, что ФБР участвует в этой цензуре, а также множество других федеральных агентств», — отметил Кеннеди-младший.

Он также добавил, что Белый дом умолял Twitter и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подвергнуть его цензуре в течение двух дней после инаугурации президента Байдена. Кеннеди-младший подчеркнул, что речь идет об удалении его постов о пандемии коронавируса, в том числе против вакцинации от COVID-19.

Ранее администрацию Байдена обвинили в распространении дезинформации о COVID-19.

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