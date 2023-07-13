В Турции призвали выступить против членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) Турции проголосовать против ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

Перинчек отметил, что Североатлантический альянс и США — это угрозы для Турции.

«Расширение НАТО усугубит угрозы в адрес Турции. Долг членов парламента — выступить против одобрения правительством членства Швеции в альянс и проголосовать «нет», — написал глава «Родины».

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции после саммита НАТО заявил, что власти страны планируют в ближайшее время одобрить заявку Швеции на членство в Североатлантический альянс «по возможности».

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм длительное время не мог договориться с турецкой стороной. Лишь 10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить турецкому парламенту протокол о членстве Швеции в НАТО и тесно работать с депутатами по вопросу обеспечения ратификации протокола. Помимо Анкары, не стала ратифицировать вступление Стокгольма и Венгрия, однако в Будапеште уверяют, что не будут последним государством – членом альянса, одобрившим это решение.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.