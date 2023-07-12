Генсек ООН направил Путину письмо по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо относительно зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш «изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы».

Отмечается, что в письме генсек выдвинул предложение гармонизировать обе части сделки.

Гутерриш также предложил устранить препятствия для операций Россельхозбанка для того, чтобы обеспечить дальнейшую работу черноморской сделки.

Накануне Дюжаррик заявил, что контакты по «зерновой сделке» продолжаются, но новых данных нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июля заявил, что продолжает поддерживать контакты по сделке с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.