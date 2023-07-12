Президент ЮАР возглавит делегацию своей страны на саммите Россия — Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию своего государства на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство ЮАР в Москве.

«Президент Рамапоса принял приглашение президента Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР. Также подтверждаем, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор будет на саммите», — сказано в сообщении.

Экономический форум Россия — Африка намечено провести 27-28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что сейчас ведется активная подготовка к нему. По его словам, в Кремле ожидают «весьма представительные мероприятия».

Он добавил, что президент России Владимир Путин посетит этот саммит.

До этого глава МИД России Лавров и его коллега из Мали Абдулайе Диоп обсудили по телефону подготовку к саммиту «Россия — Африка».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.