Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент ЮАР возглавит делегацию своей страны на саммите Россия — Африка

Посольство в РФ: президент Рамафоса возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия — Африка

close
100%
Global Look Press

Президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавит делегацию своего государства на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство ЮАР в Москве.

«Президент Рамапоса принял приглашение президента Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР. Также подтверждаем, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор будет на саммите», — сказано в сообщении.

Экономический форум Россия — Африка намечено провести 27-28 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что сейчас ведется активная подготовка к нему. По его словам, в Кремле ожидают «весьма представительные мероприятия».

Он добавил, что президент России Владимир Путин посетит этот саммит.

До этого глава МИД России Лавров и его коллега из Мали Абдулайе Диоп обсудили по телефону подготовку к саммиту «Россия — Африка».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях