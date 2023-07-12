Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, ради чего Турция решилась вернуть «азовцев» на Украину

Политолог Кеворкян: Эрдоган решился выдать «азовцев», чтобы «отвести» санкции от Турции

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решился отправить командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России) на Украину, нарушив тем самым договоренности с Россией, ради того, чтобы Запад «отвел» санкции от Анкары. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил руководитель Telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. Он подчеркнул, что не стал бы делать из турецкого лидера жертву обстоятельств.

«Расчет был не только внешнеполитический, но и чисто прагматический. Эрдоган полагает, что шаг против России поможет снять или отвести санкции, которые начали понемногу вводить и против Турции. Курс лиры стремительно валится, инфляция бьет рекорды. Возможно, Анкара надеется преодолеть эти проблемы при помощи своих традиционных западных партнеров», — объяснил Кеворкян.

Он добавил, что жесты в сторону Украины — это жесты и в сторону Запада.

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение «азовцев» на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов позднее заявил, что «азовцам» не будет никакой пощады на поле боя и им «выпишут билет в один конец».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях