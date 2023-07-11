Активист из Швеции собирается сжечь устав НАТО в Стокгольме

Активист из Швеции собирается сжечь устав НАТО в качестве протеста вступления страны в альянс. Ранее он хотел устроить подобную акцию с Кораном сообщает газета Aftonbladet.

Отмечается, что активист проведет свою акцию протеста на площади Сторторгет в Стокгольме в среду, 12 июня.

«29-летний Лукас, подавший заявку на сожжение Корана, передумал после заявления НАТО... Теперь он намерен выразить свое неудовольствие тем, что вместо этого сожжет устав НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее начальник полиции северо-западного региона провинции Сконе в Швеции Маттиас Сигфридссон заявил, что правоохранительные органы выдали разрешение на манифестацию с «сожжением религиозного текста».

Отмечается, что акцию 9 июля разрешила провести полиция организации «Исламская лига», в ведении которой находится мечеть на площади.

До этого стало известно, что Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции в связи с прошедшей в Стокгольме акцией по сожжению Корана. В диппредставительстве сообщили шведскому послу о категорическом неприятии произошедшего.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.