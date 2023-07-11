«Показала свою неэффективность»: политолог объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Украина может рассчитывать на различные форматы диалога и дополнительные меры поддержки со стороны НАТО, но членом альянса она не станет, сказал телеканалу «360» политолог Петр Колчин.

«Украинская армия показала свою неэффективность. Контрнаступление, в которое были вбуханы все ресурсы альянса, обернулось катастрофой. К тому же диверсионная деятельность Киева сильно разочаровала его спонсоров на Западе. Поэтому ни о каких серьезных решениях на саммите говорить не приходится», — указал специалист.

По его мнению, заявления Запада о членстве Украины в НАТО не влекут за собой реальных действий. Он указал на то, в альянсе понимают угрозу в случае включения страны в состав НАТО, «поэтому все разговоры о членстве являются профанацией».

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков до этого сказал, что НАТО во время саммита, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, будет демонстрировать единство в вопросе поддержки Украины в военном и политическом плане, чтобы избежать внутреннего раскола в ходе обсуждения приема Украины в альянс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал «сильный сигнал» по Украине.