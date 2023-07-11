В Китае предложили японцам выпить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил японцам, которые считают воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» безопасной, самим начать ее пить. Его словам передает ТАСС.

«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан», — сказал Вэньбинь.

До этого в КНДР назвали несправедливой позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по плану Японии сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Согласно сообщению агентства ЦТАК, власти Северной Кореи считают, что такая позиция противоречит международному праву и ей следует воспрепятствовать.

4 июля в МАГАТЭ заявили, что сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан окажет незначительное радиологическое воздействие.

Ранее газета Nikkei писала, что правительство Японии планирует сбросить воду из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в августе.