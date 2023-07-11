Генсек НАТО оценил риски ядерной угрозы со стороны России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ядерной угрозы со стороны России нет. Об этом сообщает Reuters.

«Союзники по НАТО внимательно следят за действиями России. Пока мы не видим никаких изменений в позиции России по развертыванию ядерного оружия...» — сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, в настоящий момент не наблюдается каких-либо действий со стороны России, требующих вмешательства альянса.

Также Столтенберг обратил внимание, что несмотря на отсутствие поводов к изменению позиции НАТО, страны – участницы блока продолжают сохранять бдительность.

До этого Столтенберг предложил план из трех пунктов взамен предложению по вступлению Украины в НАТО. В частности, это пакет многолетней поддержки, укрепление политических связей посредством Совета НАТО – Украина и другие условия.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.