Стала известна реакция британцев на фамильярное приветствие Байдена короля Карла III

Президент США Джо Байден удивил британцев, выбрав излишне фамильярную манеру общения в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III в Лондоне. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, американский лидер в ходе разговора с монархом мог отступить от строгого протокола обращения с ним. В частности, во время рукопожатия Байден пять секунд держал короля за локоть левой рукой, а после еще дважды ненадолго положил руку ему на плечо.

Как отмечает The Daily Telegraph, взгляд Карла III выражал удивление, когда президент США решил использовать обе руки для дружеского приветствия. Издание указывает, что привыкшие к строгому королевскому протоколу британцы в это время «недоуменно поднимали брови». При этом те, кто давно наблюдают за Байденом, настаивали, что подобная тактильность является частью стиля американского лидера.

Как считает эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс, такое обхождение со стороны Байдена не должно считаться оскорбительным, однако является необычным. Протокол предписывает не прикасаться к монарху до тех пор, пока он первым не прикоснется к гостю, а также не идти впереди него.

10 июля Байден встретился с Карлом III в Виндзорском замке в рамках своего европейское турне. После выхода из машины Байден пожал руку британскому королю и похлопал его по плечу — в разговоре с «Газетой.Ru» специалист по европейскому светскому этикету Ксения Маркова объяснила, почему второе действие было неуместным.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.