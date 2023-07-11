Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью каналу Judging Freedom, что Украине уже ничто не поможет одержать верх в конфликте с Россией.

Он отметил, что «Украина потеряна» и «висит на волоске» и никакие поставки ей оружия «ничего не изменят».

«Это катастрофа. <...> Слишком поздно, это конец», — подчеркнул Макгрегор.

По словам экс-советника Пентагона, из-за раскола внутри НАТО, вызванного поддержкой Украины, многие западные страны находятся в отчаянии. Украине ничего не остается, кроме как начать переговоры «и получить, что возможно», ведь Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России какие-либо условия.

Между тем глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов усомнился в возможности переговоров, так как ни США не «заставили украинцев сесть за стол переговоров», ни Киев не подает соответствующих сигналов.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.