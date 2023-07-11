В Турции заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада в решении о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО, поддавшись на уговоры Запада, пишет турецкая газета Aydinlik.

«Правительство поддалось диктату Запада. Президент Эрдоган сначала предложил включить Украину в НАТО, а сегодня сделал шаг назад в отношении Швеции», — говорится в статье.

Заявление о согласии турецких властей «как можно скорее» сотрудничать с парламентом для ратификации вступления Швеции в НАТО сделал генсек альянса Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.

Автор статьи напомнил, что еще три дня назад Эрдоган возмущался: «Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?»

Зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхан назвал этот шаг Эрдогана «позорным решением».

По итогам трехсторонней встречи в Вильнюсе Швеция подтвердила, что не будет поддерживать отряды народной самообороны (YPG) и организацию FETO в Турции и представит дорожную карту в борьбе с терроризмом.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.