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В НАТО сообщили о согласии Турции на прием Швеции в блок в скором времени

Столтенберг заявил о согласии Турции на прием Швеции в альянс в ближайшие сроки

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном заявил, что Турция согласилась на включение Швеции в военно-политический блок в ближайшее время. Его слова приводит Bloomberg.

«Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее», — сказал генсек.

По мнению Столтенберга, это «исторический» день.

В статье указывается, что прорыв произошел после того, как Анкара получила обещания по своим главным требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов.

Накануне телеканал CNNTurk сообщал, что турецкий парламент, вероятно, одобрит вступление Швеции в НАТО осенью. До этого Столтенберг говорил, что Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент.

Ранее Столтенберг рассказал, что Швеция пообещала Турции за прием в НАТО.

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