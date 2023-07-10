В Кремле прокомментировали пробки на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов ситуацию с пробками на Крымском мосту.

Он отметил, что невозможно обеспечить необходимую безопасность, если сделать движение на мост бесконтрольным.

Песков подчеркнул, что издержки есть и будут, но принимаются меры, чтобы они были минимальными.

«Мы видим, что эти пробки не имеют перманентного характера. Они увеличиваются к концу недели, когда растет трафик, и уменьшаются к середине недели», — сказал представитель Кремля.

На протяжении нескольких дней у въезда на Крымский мост со стороны Кубани скапливаются очереди. Это происходит из-за усиления досмотра транспорта после произошедшего в октябре прошлого года взрыва на мосту.

Утром 10 июля очередь к Крымскому мосту выросла до 1229 машин. В Минобороны РФ в этот день сообщили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетами С-200.

Накануне вечером в пробку у Крымского моста со стороны Тамани встали почти 1,4 тыс. автомобилей.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.