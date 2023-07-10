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Путин поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Путин отметил вклад переизбранного Мирзиеева на посту президента Узбекистана

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост главы государства. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что убедительная победа Мирзиеева на выборах подтверждает его высокий политический авторитет и свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований, направленных на дальнейшее динамичное развитие страны.

Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит принципиальную линию лидера Узбекистана на укрепление отношений с Россией, а также выразил уверенность, что власти двух стран совместными усилиями обеспечат наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее ЦИК Узбекистана озвучил предварительные итоги голосования на досрочных выборах президента страны. Согласно данным ЦИК, Шавкат Мирзиеев побеждает на выборах с 87,05% голосов. Его ближайший соперник — первый зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова от Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») — набрала 4,43% голосов.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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