Все руководство молдавского оппозиционного блока будет присутствовать на съезде в Москве

Все руководство молдавского оппозиционного блока «Победа», включая главу Гагаузии Евгению Гуцул, будет присутствовать на съезде в Москве. Об этом сообщил лидер оппозиционного блока Илан Шор, слова которого передает РИА Новости.

Днем 29 мая Шор заявил, что если на выборах осенью в Молдавии будет нарушение прав избирателей, оппозиция выйдет на улицы.

28 мая Шор сообщил, что оппозиционный блок «Победа» 9 июня проведет второй съезд в Москве на фоне гонений со стороны проевропейского правительства в Кишиневе.

В этот же день в аэропорту Кишинева задержали Алексея Лунгу, являющегося лидером оппозиционной в Молдавии партии «Шанс».

27 мая сторонники Евгении Гуцул собрались на пикет возле здания районного суда в Кишиневе, который рассматривает дело о нарушениях финансирования бывшей партии «Шор».

Ранее глава Гагаузии рассказала о политической расправе со стороны президента Молдавии.