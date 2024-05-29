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Театр Маяковского хочет выселить из квартиры актера Александра Макогона

Театр Маяковского подал в суд на актера Александра Макогона

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Театр имени В.В. Маяковского в Москве подал в суд на актера Александра Макогона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Театр подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием признания Макогона утратившим право пользования жилым помещением и снятия с регистрационного учета. Подробности дела не указаны. Судебное разбирательство пройдет 13 июня.

Александр Макогон работал в театре Маяковского с 1995 по 2009 год. Артист дебютировал на экране в 1992 году в сериале Исаака Фридберга и Надежды Марусаловой «Азбука любви». В его фильмографии более 90 работ.

Макогон снимался в таких проектах, как «Мужчина в моей голове», «Ищейка», «Русский перевод», «Котовский», «Куприн. Поединок», «Акушерка», «Игра на выбывание».

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Ранее особняк Пугачевой подешевел из-за низкого спроса.

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