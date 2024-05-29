Контрактника отправили в колонию за вывоз оружия из зоны СВО с целью сбыта

На Кубани контрактника осудили на 3,5 года за вывоз оружия из зоны СВО с целью продажи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в июле прошлого года. Находившийся в зоне проведения СВО военный получил от неустановленного лица автоматическую винтовку калибра 5,56 мм с пристегнутым пустым магазином, автомат модели АК-74 калибра 5,45х39 мм и три магазина к винтовкам калибра 5,56 мм. Все это он сложил в пакет и спрятал в раме под кузовом грузового автомобиля «КАМАЗ».

На автомобиле военный направился в Краснодарский край, чтобы сбыть спрятанное оружие. Однако по дороге грузовик остановили, а спрятанный груз изъяли.

Подсудимый частично признал вину во время судебного заседания. Он заявил, что вывез оружие якобы для себя. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле военного осудили на 10 лет за уклонение от службы.