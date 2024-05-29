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Путин потребовал не затягивать с восстановлением после паводков в Оренбургской области

Путин попросил главу Оренбуржья Паслера не затягивать с восстановлением региона

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Оренбургской области Денис Паслер и другие чиновники региона не должны затягивать с восстановлением после масштабных паводков. К этому во время встречи с Паслером призвал президент РФ Владимир Путин, его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Денис Владимирович, не затягивайте только!» — призвал он.

Также глава государства предложил главе региона обращаться к нему напрямую, если у того будут возникать проблемы с выполнением поручения.

«Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, ладно?» — добавил президент.

Среди проблем, стоящих перед областью, Путин назвал «достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом».

Пострадало много учреждений, оздоровительных детских лагерей», — обратил на это внимание российский лидер.

До этого сообщалось, что власти Оренбургской области окажут дополнительную поддержку пострадавшим от паводка — они получат сертификаты на приобретение одежды, кроватей, постельных и гигиенических принадлежностей.

Ранее Путин поручил до конца лета восстановить пострадавшее от паводков жилье.

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