Раскрыто местонахождение мужа Блиновской после отъезда из Донецка

Блогера Алексея Блиновского вызвали из воинской части в Донецке на следственные действия в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на сослуживцев.

Отмечается, что супруг блогерши Блиновской выехал в столицу в ночь с воскресенья на понедельник. При этом мужчина не приехал в Москву. Следователи, по данным канала, не исключают, что мужчина попытается скрыться. При этом на него пока не завели дело, так как срок еще не истек. В части уверяют, что нареканий к службе блогера нет.

По данным Mash, Блиновского вызвали в Москву, чтобы допросить после заседания по рассмотрению жалобы жены Елены на арест.

До этого сообщалось, что уехавший на СВО муж Блиновской больше не служит в Донецке.

«Он больше не служит у нас», — заверял собеседник Telegram-канала Shot.

Мужчина находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе со снабжением БПЛА.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

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