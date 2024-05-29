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Выяснилось, какой минивэн будет выпускаться под брендом Соллерс

No Limits: под брендом Соллерс в РФ будет выпускаться минивэн JAC Refine

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JAC

Российская компания «Соллерс» планирует выпускать минивэны. Очевидно, что речь идет о модели JAC Refine. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Собственно, можно не гадать относительно того, что за минивэн выпустит Соллерс, который плотно сидит на сборке 100-процентных китайских автомобилей JAC. Очевидно, что речь идет о минивэнах семейства JAC Refine. К примеру, на премиальную версию Refine RF8 в Китае цена начинается от 170 тыс. юаней за базовое оснащение (около 2,1 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Длина Refine RF8 составит 5200 мм. У минивэна широкая решетка радиатора, светодиодные фары и сдвижные боковые двери. Опционально крышу можно окрасить в белый цвет. В салоне установлен руль, похожий на штурвал, а на передней панели находится большой экран мультимедиа.

Автомобиль предлагается с гибридной и электрической силовыми установками.

Первые серийные минивэны Соллерс будут выпущены в 2025 году. Машины будут оснащены автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выставил свои автомобили на Ozon.

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