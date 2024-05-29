Слишкович заявил, что хочет стать главным тренером «Спартака»

Боснийский специалист, ранее возглавлявший московский «Спартак» в качестве исполняющего обязанности главного тренера, Владимир Слишкович, заявил, что хотел бы стать наставником красно-белых, передает «Чемпионат».

«Конечно, мне хотелось бы в будущем снова стать главным тренером «Спартака». 100%», — сказал Слишкович.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Слишкович рассказал, давили ли на него из-за работы в России.