Отказ Байдена от участия в саммите по Украине назвали «дипломатическим фиаско» Киева

Отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии станет дипломатическим провалом Киева. Такую оценку дает газета Berliner Zeitung.

Как следует из текста, Владимир Зеленский «буквально умоляет глав государств и правительств» принять участие в мероприятии, однако «самый большой и важный союзник» Киева не примет приглашения, пишет газета, имея в виду Вашингтон.

Для Джо Байдена предстоящие президентские выборы важнее, чем «бесперспективный саммит», отмечается в материале. Действующий президент США, вероятно, будет присутствовать на мероприятии по сбору средств, где пообщается с голливудскими звездами, а «а не с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой».

Таким образом, считают авторы, это дает понять, что внимание Байдена сосредоточено на внутренней политике и противостоянии с Дональдом Трампом.

Berliner Zeitung считает, что «дипломатическим фиаско» также станет отсутствие высокопоставленных представителей КНР, а все обращения Зеленского к Пекину и Вашингтону «будут положены на полку». Саммит в Швейцарии без участия России будет очередным раундом бесполезных консультаций, резюмирует газета.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.