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Власти России обратили внимание Турции на деструктивность курса на поставки оружия Киеву

Лавров заявил главе МИД Турции Фидану о недопустимости поставок оружия Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом и заявил ему о деструктивности курса Турции на продолжение поставок вооружений Украине. Об этом говорится на сайте министерства.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям», — сказано в пресс-релизе.

Также стало известно, что Лавров обсудил с Фиданом возвращение в Киев командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России). Также стороны подтвердили необходимость сохранения и укрепления доверительного характера отношений, затронули вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

Президенты Турции и Украины Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире. С позицией главы Турции не согласен президент США Джо Байден. Он считает вступление Киева в альянс преждевременным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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