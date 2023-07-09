Стало известно, что обсудили на переговорах главы МИД России и Турции

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Турции Хаканом Фиданом и обсудил возвращение в Киев командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России). Об этом говорится на сайте министерства.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением «главарей Азова» из Стамбула в Киев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили необходимость сохранения и укрепления доверительного характера отношений.

Кроме того, министры двух стран затронули вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение азовцев на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.