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Правительство Греции получило вотум доверия в парламенте

В Греции за доверие правительству проголосовали 158 депутатов парламента

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Global Look Press

В Греции парламент проголосовал за доверие правительству правоцентристской партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса, сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя парламента Константиноса Тасуласа.

«Голосовали в общей сложности 300 депутатов. За доверие проголосовали 158 депутатов. Правительство получило вотум доверия», — сообщил он.

Голосование проходило поименно — имена депутатов зачитывали вслух, и они отвечали, поддерживают правительство или воздерживаются.

Ранее в пресс-службе греческой партии «Новая демократия», которая победила на парламентских выборах, заявили, что ее лидер Кириакос Мицотакис 26 июня получил мандат на формирование правительства и будет приведен к присяге.

26 июня президент США Джо Байден поздравил лидера партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с переизбранием на пост премьер-министра Греции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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