Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что развитие института семьи в республике является для его властей одним из самых приоритетных направлений.

«В Чеченской Республике одним из самых приоритетных направлений является укрепление и развитие института семьи. Особое внимание уделяется работе по воссоединению семей, в которых имеются дети», — написал он, добавив, что в Чечне сейчас сокращается количество разводов и нет брошенных и беспризорных детей.

До этого сообщалось, что в День семьи, любви и верности более 5 тыс. жителей 59 регионов России отправились в пешие семейные походы, чтобы лучше узнать родной край, получить новые навыки и провести время вместе. Походы стали частью проекта «Развитие пешеходного туризма», который развивает Росмолодежь в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.