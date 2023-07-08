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Парламент Украины в скором времени хочет выполнить все условия для статуса кандидата в ЕС

Парламент Украины планирует к осени выполнить все условия для статуса кандидата в Евросоюз

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David Mdzinarishvili/Reuters

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук рассчитывает, что к осени Украина сможет выполнить все условия для получения статуса кандидата в Европейский союз, чтобы к концу 2023 года начать переговоры о членстве в союзе. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

«Думаю, до осени, когда будет проводиться письменная оценка наших стремлений, мы получим «выполнено» возле каждого пункта. Важно, чтобы до конца года мы начали переговоры о полноценном членстве», — сказал Стефанчук.

Спикер Рады указал, что в предварительной устной оценке выполнения Киевом условий «ниже средней оценки не получили ни по одному пункту», при этом два пункта, подчеркнул он, уже считаются выполненными.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать все необходимое, чтобы переговоры о членстве его страны в Евросоюзе начались как можно скорее — до конца текущего года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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