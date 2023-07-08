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Крымские татары обратились к президенту Турции Эрдогану

Крымские татары призвали Эрдогана направить своих представителей на полуостров

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Umit Bektas/Reuters

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что президенту Турции Тайипу Эрдогану «следовало бы» направить на полуостров своих представителей, чтобы те ознакомились с «реальной жизнью» крымских татар. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Турции на встрече с Зеленским опять отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Господину Эрдогану следовало бы направить в Крым своих представителей, для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления по этому поводу», — сказал Смирнов.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости отреагировал на переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, ответив, что требование России по нейтральному статусу Украины осталось прежним. Он подчеркнул, что Россия настаивала на нейтральном статусе соседней страны еще в конце марта прошлого года на переговорах в Стамбуле.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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