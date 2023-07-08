В Конгрессе США отреагировали на решение о передаче Украине кассетных боеприпасов

Большая часть демократов осуждают решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину, представители партии намерены предложить законопроект о запрете передачи таких снарядов в качестве военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что конгрессмены-демократы считают, что кассетные боеприпасы будут еще долго опасны для гражданского населения после их применения в бою.

Член Палаты представителей США Сара Джейкобс подчеркнула, что «кассетные боеприпасы наносят удар и по экономике (Украины)». Ее коллега Ильхан Омар планируют представить законопроект о запрете экспорта кассетных боеприпасов в качестве военной помощи.

Издание подчеркивает, что представители Республиканской партии в Конгрессе приветствовали решение Белого дома.

До этого президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Байден отметил, что конфликт на Украине зависит от боеприпасов. По его словам, у Украины они кончались, а у США их также мало.

Кассетные боеприпасы, также называемые кассетными бомбами, представляют собой контейнеры, которые несут от десятков до сотен более мелких бомб. Более 120 стран запретили использование этого оружия в соответствии с Конвенцией по кассетным боеприпасам (СКК).

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.