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Финляндия ужесточит правила въезда для ряда категорий россиян

МИД Финляндии сообщил об ужесточении правил въезда ряду категорий граждан России с 10 июля

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Shutterstock

В МИД Финляндии заявили, что страна с 10 июля намерена ужесточить правила въезда для абитуриентов, владельцев недвижимости из России и совершающих поездки в страну с деловыми целями. Об этом говорится на сайте министерства.

По его данным, лицам, осуществляющим поездки в государство с деловыми целями, будет разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен. Кроме того, они должны будут иметь «вескую причину» для личного приезда в Финляндию.

«Что касается владельцев недвижимости, то они также должны будут предоставить основания для личного присутствия», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что российским студентам ограничат возможности обучения в национальных вузах.

До этого стало известно, что кабинет министров Финляндии продлил действие ограничений для россиян на въезд и выдачу туристических виз на неопределенный срок. Данное решение было принято для создания необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости, а также транзитных перевозок через республику в другие страны Шенгенской зоны.

6 июля МИД РФ также сообщил, что с 1 октября Россия отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в качестве ответных мер на конфронтационную политику финских властей. Уточнялось, что финской стороне были вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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