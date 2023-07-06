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Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин

Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Петербурге, на территории Белоруссии его нет

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Alexander Ermochenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и иностранных СМИ заявил, что российского бизнесмена, основателя частной военной компании «Вагнер» на территории страны на данный момент нет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, бойцы ЧВК в данный момент находятся в своих лагерях. Он также не видит никаких рисков в размещении бойцов «Вагнер» на территории Белоруссии.

Лукашенко отметил, что ЧВК «Вагнер» было предложено несколько бывших военных городков, но у ЧВК другое видение своего размещения в Белоруссии.

Он подчеркнул, что обязательно увидит, если какие-либо риски от размещения ЧВК «Вагнер» на территории страны возникнут.

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет», — отметил белорусский президент.

Он добавил, что вопросы о ЧВК «Вагнер» следует адресовать не ему, так как компания российская. При этом, по словам президента, перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и российских властей.

До этого Лукашенко говорил, что в стране не будет пунктов по набору желающих присоединиться к ЧВК «Вагнер».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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