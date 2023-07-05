Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО прокомментировали гарантии безопасности Молдавии

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс не может говорить о гарантиях безопасности для Молдавии

close
100%
Global Look Press

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не сможет гарантировать безопасность для Молдавии. Об этом он рассказал в эфире телеканала Digi 24.

По его словам, в альянсе существует безупречная, активная и комплексная поддержка республики.

Замгенсека НАТО вспомнил слова президента Молдавии Майи Санду, которая утверждала, что быть нейтральной страной не значит быть слабой.

«Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО», — заявил Джоанэ.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон допустил, что действующее руководство республики допустило утрату суверенитета страны.В своем Telegram-канале он отметил, что нынешняя власть предпринимает те или иные шаги по указаниям Запада.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях