Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе не сможет гарантировать безопасность для Молдавии. Об этом он рассказал в эфире телеканала Digi 24.

По его словам, в альянсе существует безупречная, активная и комплексная поддержка республики.

Замгенсека НАТО вспомнил слова президента Молдавии Майи Санду, которая утверждала, что быть нейтральной страной не значит быть слабой.

«Поэтому мы не можем говорить о гарантиях безопасности, но включение Молдавии в европейский путь предполагает и эволюцию отношений в сфере безопасности с ЕС, с НАТО», — заявил Джоанэ.

До этого бывший президент Молдавии Игорь Додон допустил, что действующее руководство республики допустило утрату суверенитета страны.В своем Telegram-канале он отметил, что нынешняя власть предпринимает те или иные шаги по указаниям Запада.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США.

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