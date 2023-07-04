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Посол Грузии на Украине может вернуться в Тбилиси

МИД Украины рекомендовал послу Грузии в Киеве Закарашвили вернуться в Тбилиси

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РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Украины предложили послу Грузии Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси. Сообщение об этом появилось на сайте украинского МИД.

Отмечается, что Закарашвили посоветовали проконсультироваться с правительством Грузии по поводу ситуации с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили.

«Дипломату сообщили, что такое отношение к Саакашвили абсолютно неприемлемо. В связи с этим послу Грузии было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выслать грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов.

Он также призвал Тбилиси передать Киеву Михаила Саакашвили, который является гражданином страны. В правящей партии Грузии, в свою очередь, раскритиковали Зеленского за требование вернуть Саакашвили Украине.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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