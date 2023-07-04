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Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что останется во главе альянса до 1 октября 2024 года

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Alina Yarysh/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он останется на посту генсека альянса еще на год — до 1 октября 2024 года. Об этом он сообщил в Twitter.

«Удостоен решения союзников НАТО продлить мой срок на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Североатлантический союз важнее, чем когда-либо», — сказано в сообщении.

30 июня сообщалось, что решение о продлении срока полномочий Столтенберга будет формально утверждено ориентировочно 4 июля. Отмечалось, что представители военно-политического блока не смогли согласовать новую кандидатуру на пост генсека альянса, которую одобрили бы все страны НАТО.

До этого, в феврале, официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявляла, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что полномочия генсека НАТО Столтенберга могут продлить.

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