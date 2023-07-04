В Грузии назвали оскорбительным требование Украины по Саакашвили

Власти Украины выдвинули оскорбительные требования по отношению к Грузии, считает глава правящей партии республики «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС. По его словам, речь идет о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к передаче Киеву бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, находящегося в заключении на родине еще с октября 2021 года.

«Я не хочу глубоко затрагивать эту тему по той простой причине, что это касается президента страны, находящейся в состоянии конфликта. В целом позиция [украинских] властей является, конечно, оскорбительной», — отметил Кобахидзе.

Он также добавил, что требования Зеленского оскорбляют руководство Грузии не только из-за связей между президентом Украины и Саакашвили, но и того факта, что проникновению политика на родину в 2021 году способствовали некоторые украинские чиновники.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. При этом власти Грузии все подобные призывы отвергают.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.