Эрдоган заявил, что Турция стала мишенью «сторонников войны»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара стала мишенью «сторонников войны» в конфликте на Украине. Об этом он сообщил журналистам, сообщает телеканал Habertürk.

«Дипломатические усилия, которые продолжились зерновым соглашением и обменом пленными, к сожалению, были заблокированы и измотаны сторонниками войны. <...> Фактически на какой-то период Турция стала мишенью этого военного лобби», — сказал он.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого они обсудили развитие ситуации в России на фоне действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Кроме того, генсек Североатлантического альянса и турецкий лидер обсудили вопрос вступления Швеции в блок. Как указали в канцелярии, было заявлено, что Анкара по-прежнему положительно относится к членству шведского государства в Североатлантическом альянсе, «но законодательные изменения не имеют смысла, пока сторонники (запрещенной Турцией) Рабочей партии Курдистана свободно организуют акции» в этом королевстве.

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