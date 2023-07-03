На Украине рассказали, от чего зависит визит Зеленского на саммит НАТО

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что визит Владимира Зеленского на саммит НАТО зависит от обстановки в зоне боев. Об этом он сообщил в эфире «Суспильне ТВ».

«Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что страна должна показать результаты на полях сражений с армией РФ до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса. Это будет означать, считает министр, что «возможность войны будет постоянно висеть над головой». Кулеба призвал оставить позади такую главу «недопонимания и предрассудков».

До этого заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс, только если там пригласят Украину в альянс.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.