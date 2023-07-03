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Зеленский заявил, что продолжит борьбу за Крым

Зеленский выступил против мирного урегулирования без возвращения Крыма Украине

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу CNN, что продолжит воплощать в жизнь план по возвращению Крыма.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно — война еще не окончена», — сказал украинский лидер.

При этом на вопрос журналиста о том, допускает ли Зеленский какой-либо сценарий мирного урегулирования конфликта с Россией без возвращения Крыма в состав Украины, президент ответил, что «в таком случае это не будет победой».

На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время «секретной» поездки на Украину, которая состоялась «недавно», обсуждал планы Киева по возвращению территорий, в том числе Крыма, и переговорам с Москвой до конца 2023 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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