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Медведев высказался об ушедших из России компаниях

Медведев: ушедшие из России фирмы «кусают локти»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские компании, ушедшие из страны, потеряли российский рынок «очень надолго» и «кусают локти» из-за убытков. Об этом говорится в его статье для rg.ru.

«Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. <...>. Их фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но, исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости, перед заокеанским сюзереном молчат, глотая слезы утраченных доходов», — написал он.

По словам Медведева, связи России и Европы не исчезли полностью, но существенно уменьшились, притом, что с глобальным Югом и глобальным Востоком — «значительно выросли».

Зампред Совбеза России также заявил, что РФ «не подчинилась» воле Запада и дала ему «жесткий и недвусмысленный» отпор.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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